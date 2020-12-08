На Одесщине убили и расчленили иностранца: подозревают влюбленных подростков. Видео

В Одесской области 17-летний Антон Хорошенко и 16-летняя Элис Панчук подозреваются в жестоком убийстве 68-летнего гражданина Турции, который арендовал квартиру в Белгород-Днестровском. Сейчас их обоих задержали и идет судебное рассмотрение.

Как говорится в сюжете "Надзвичайних новин", молодые люди убили иностранца в квартире, а потом расчленили тело и закопали 14 пакетов с останками на окраине города.

В полиции сообщили, что молодые люди ночью проникли в жилье мужчины и убили его, нанеся многочисленные удары ножом в область головы и шеи. Для сокрытия следов преступления, они расчленили тело, сложили в сумки и закопали.

В сюжете говорится, что турок выказывал симпатии молодым девочкам и задаривал их подарками. По словам очевидцев, мужчина часто водил домой разных девушек. Одной из таких стала 16-летняя Элис. Журналисты отметили, что девочка некоторое время даже жила с мужчиной. Родители Элис вместе с младшими детьми переехали в Польшу, поэтому ребенок жила в Украине одна. Однако ее родственники знали с кем она живет и не были против.

При этом журналисты выяснили, якобы пожилой иностранец издевался над девочкой и насиловал ее. Позже Элис познакомилась с Антоном, и они решили отомстить мужчине, отмечено в сюжете.

Кроме того, по делу проходит еще одна девушка, которая была в квартире в ночь совершения преступления, пишет "Бессарабия INFORM". Она рассказала, что Антон и Элис угрожали ей, поэтому они заставили ее помогать избавиться от тела.

"Они меня попросили купить простой разделочный нож…Я не знаю, кто резал. Антона я только со спины видела. Они не всегда закрывали дверь в душ и поэтому его я видела только со спины…. Кусков очень много было. Его резали на очень мелкие кусочки. Сначала не было ноги, потом руки, а потом с другой стороны – ноги и руки…. Была поздняя ночь, когда мы его выносили, мы очень долго шли. Это время казалось вечностью", – вспоминала девушка.

С журналистами подсудимые отказались говорить, отметив лишь, что "им жаль, что так случилось".

Действия несовершеннолетних следователи квалифицировали как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Им грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе мужчина убил знакомого и спрятал тело на балконе.