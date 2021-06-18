На Одесщине трое детей разлили бензин и чуть не сгорели заживо: спасал из огня отец. Видео

В Одесской области трое детей, младшему из которых полтора года, а старшему – два, получили тяжелые ожоги в результате возгорания бензина в печи. Играя в летней кухне, они опрокинули бутылку с горючей жидкостью, а отец, не заметив этого, начал подбрасывать дрова.

Инцидент произошел вечером, когда 21-летней мамы дома не было – женщина пошла сдавать молоко, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Трое ее сыновей остались с отцом. Печь в это время грела воду – родители хотели купать малышей.

Сосед семьи Николай Тригуба рассказал, что глава семейства ремонтировал косилку, поэтому и забыл в помещении бензин.

"Пошли испарения, плита еще горячая. Хотел полить, а тут пошли испарения и оно вспыхнуло", – описал инцидент мужчина.

Отец успел вытащить детей на улицу, ведь в летней кухне они могли задохнуться. Он разбил окно и одного ребенка пересадил через него, а других мальчиков вынес на руках.

"Забрали их ко мне домой. Там уже ждали скорую помощь, спасали мазями разными, вызвали врача, успокаивали детей", – рассказал Николай Тригуба.

Дети в результате попали в Одессу в ожоговое отделение. Раны составили от 15 до 25% тела, ожоги 1 и 2 степени есть на лице, верхних конечностях, туловище. Врачи отметили, что повреждения кожи очень глубокие.

Эта многодетная семья состоит на учете социальных служб, поскольку первого ребенка женщина родила несовершеннолетней. В сельсовете говорят, что к семье временами есть вопросы.

"Бывали случаи, выпивали, но неблагополучная семья – так нельзя сказать. Просто жизненные обстоятельства тяжелые. Были там определенные замечания, но таких критических не было", – рассказала социальный работник округа Фаина Чабанюк.

Обожженные дети будут находиться в больнице не меньше месяца. Отца вызвали в полицию, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Если небрежность взрослых докажут, их могут наказать.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Закарпатской области в Чинадиевский детский дом попала 13-летняя София Рознийчук. Родители отказались от дочери, которая в 2018 году вынесла из огня четырех братьев и сестру.