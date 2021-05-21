На Одесщине школьник взорвал петарду в руке посреди урока

В городе Подольск Одесской области 13-летний школьник взорвал петарду прямо посреди урока. В результате этого несовершеннолетний сам и пострадал.

Инцидент произошел в школе №2 города. Об этом 21 мая сообщили в местном Telegram-канале "Новости Одесса". Там также можно посмотреть видео с места инцидента.

По словам свидетелей, ученик поджег петарду и намеревался выкинуть ее, но не успел. Из-за взрыва он получил ожоги и его сразу увезли в больницу.

Информацию подтвердили в полиции Одесщины – правоохранителей, как и медиков, вызвали на место инцидента.

"Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший скорой был доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решался вопрос о правовой квалификации инцидента.

Отметим, что это не первый случай травмирования детей из-за петард. В частности, в 2019 году в на Одесщине взрыв повредил 11-летнему мальчику пальцы, живот и глаза.

В этом году на Херсонщине двухлетняя девочка поранился из-за взрыва петарды. Пиpoтexничное средство положил в руку ребенку отец.

А в Харькове ребенку во время неосторожного обращения с петардой взрывом оторвало пальцы. Его госпитализировали с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, а также ожогами лица и второй руки.

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