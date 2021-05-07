На Одесщине пьяный водитель насмерть сбил мать троих детей: он оценил ее жизнь в тысячу гривен

В Одесской области пьяный водитель насмерть сбил мать троих детей Екатерину Гритенко. После этого он подобрал осколки бампера своего автомобиля и уехал, бросив пострадавшую умирать.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист и руководитель "Ради громадської безпеки" Марк Гордиенко. По его словам, женщину нашли только через 2,5 часа в состоянии клинической смерти. Ее госпитализировали, однако врачи не смогли помочь жертве ДТП.

В результате аварии без матери остались трое девочек 13, 6 и 4 лет. Их отец Денис Гритенко работает в ГСЧС, семья живет в селе Яськи Белявского района.

По данным местных СМИ, ДТП произошло еще 7 ноября 2020 года. Тогда правоохранители задержали автомобилиста, который объяснил, что спешил и не заметил, как сбил Екатерину. Отмечается, что женщина умерла от полученных травм, а быстро оказанная медицинская помощь могла бы спасти ей жизнь.

Гордиенко назвал также имя виновника аварии – это местный житель Петр Дмитрук, который владеет ставками с рыбой. По словам активиста, ранее он уже совершал преступления, но при этом уходил от ответственности.

В этот раз Дмитрук предложил ежемесячно выплачивать детям погибшей одну тысячу гривен до их совершеннолетия. Киевский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца, однако адвокаты планируют подавать апелляцию.

"Дата еще не известна. Я буду следить за этим делом и надеюсь, что совместными усилиями справедливость восторжествует", – написал Марк Гордиенко.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области водитель Toyota Camry скрывался от патрульных полицейских. Вследствие погони произошло ДТП, в котором пострадал подросток 2004 года рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине двое пьяных водителей спровоцировали масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения их машин пострадали две девушки 17 и 20 лет. Младшая была госпитализирована в реанимацию, а старшую отпустили домой.