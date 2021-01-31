На Одесщине произошла стрельба возле бара, есть раненый

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Происшествия
3,0 т.
Стрельба произошла во время ссоры

В Одесской области произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение.

Как пишет "Думская", инцидент случился в поселке Бородино возле бара на улице Мира Болградского района (бывший Тарутинский).

Изначально между двумя мужчинами 1964 года рождения и 1993 года рождения произошла ссора, которая переросла в стрельбу. Последний достал травматический пистолет "Форт" и несколько раз выстрелил в грудь своему оппоненту.

Стрельба произошла в поселке Бородино.

Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК.

При этом стрелку меру пресечения решили не избирать.

Стрельба произошла возле бара на улице Мира.

Ранее подростки устроили стрельбу на детской площадке с тренажерами в Измаиле во время спора. Тогда ранения получили двое ребят 13-14 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Русановке подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета Crosman C-TT.

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