На Одесщине освободили похищенных иностранцев, которых пытали два месяца. Видео

В Одесской области 13 апреля правоохранители задержали подозреваемых в похищении гражданина Греции и его племянника, которых два месяца держали в заложниках и пытали.

Преступная группа требовала у иностранных граждан деньги и передачу в собственность недвижимости. Об этом сообщается на сайте МВД (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

После незаконного лишения свободы, пыток, угроз убийством и психологического давления на потерпевших злоумышленникам удалось завладеть 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы.

В Министерстве внутренних дел указали, что преступная группа лиц незаконно лишила свободы 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника в феврале 2021 года.

Потерпевших пытали утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление. В результате один из иностранных граждан передал участникам преступной группы большую сумму денег и право собственности на шесть квартир.

Уточняется, что полицейские освободили заложников и задержали двух фигурантов.

"В то же время продолжается активная фаза реализации, проводятся следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка", – подытожила пресс-служба.

Видео спецоперации:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в ночь с 23 на 24 марта похитили 20-летнего парня. Злоумышленники вывезли его в Киев и несколько дней связанным удерживали в арендованной квартире, требуя у родителей потерпевшего 1 миллион долларов. Полицейские нашли исполнителей и заказчика преступления и освободили заложника.