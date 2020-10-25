На Одесщине неизвестный изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку

В Одесской области неизвестный мужчина проник в дом пожилой женщины, жестоко избил ее, изнасиловал и ограбил.

Преступление произошло в ночь на 24 октября в Березовском районе. Об этом со ссылкой на комментарии в полиции сообщает "Думская".

По данным правоохранителей, примерно в 23:45 злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в дом местной жительницы 1946 года рождения.

"Он избил пожилую женщину, прикованную к постели, жестоко ее изнасиловал, после чего, забрав ценные вещи, скрылся", – говорится в сообщении.

Пострадавшая была доставлена в районную больницу в тяжелом состоянии.

По факту ужасного преступления зарегистрировано уголовное производство, предварительно, по ч. 1 ст. 152 УК Украины (Изнасилование). Отмечается, что в ходе расследования, скорее всего, будут добавлены и другие статьи.

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