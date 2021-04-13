На Одесщине нашли зарезанными двух мужчин – СМИ

В Подольске Одесской области в одном из домов полиция обнаружила тела двух человек с ножевыми ранениями.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах. При этом в полиции не уточнили пол погибших.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Относительно насильственной смерти – у меня пока информации нет", – сказал собеседник.

Отметим, что по данным издания "Цензор", убитыми являются двое мужчин, 45 и 52 года. Тела с ножевыми ранениями были найдены утром во вторник, 13 апреля.

На данный момент полицейские устанавливают данные убитых.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Измаиле Одесской области обнаружили тело 58-летнего бездомного. Правоохранители выяснили, что мужчину до смерти избили двое несовершеннолетних 13 и 12 лет.