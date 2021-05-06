На Одесщине нашли тело пограничника, который выпал с лодки. Видео

В четверг, 6 мая, было найдено тело офицера-пограничника Константина Коняева, который во время службы перевернулся на лодке и предварительно утонул.

Как сообщает пресс-служба МВД, происшествие случилось 5 мая на озере Тудорово Одесской области.

Отмечается, что во время патрулирования границы перевернулась лодка с пограничным нарядом. На борту находилось четверо военнослужащих. Как объяснили пограничники, которые спаслись, опрокидывания произошло в результате ухудшения погодных условий.

По их словам, после чрезвычайного происшествия Коняева, который впоследствии исчез в воде, успел скоординировать действия состава наряда, что в дальнейшем помогло спастись остальных.

Майор Коняев занимал должность заместителя начальника отдела пограничной службы "Маяки" по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда. Ему было 32 года, на службе он был более 15 лет. Был женат, у него осталось двое сыновей. Жена погибшего работает в Госпогранслужбе.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким офицера, который с честью выполнял задачи по охране государственной границы. Своими поступками он заслужил уважение подчиненных и сослуживцев. Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись. Это невосполнимая потеря для охранников границы, это боль для его семьи. Вечная память", – сказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Буковине во время несения службы покончил с собой 24-летний сотрудник пограничного отряда.