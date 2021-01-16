На Одесщине нашли повешенной на дереве 16-летнюю девушку

В городе Измаил Одесской области ночью 16 января нашли повешенной 16-летнюю девушку. Накануне ее мама заявила полицейским об исчезновении дочери.

По словам женщины, несовершеннолетняя пошла гулять с подругой и долго не возвращалась. Об этом информирует Главное управление Нацполиции в области.

"Жительница Измаила Анастасия Елисеева, 2004 г. р., ушла из дома 15 января примерно в 18:00. Домой она не вернулась, и подростка объявили в розыск как без вести пропавшего", – говорится в сообщении.

Девушку нашли повешенной на дереве. Внешних следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было.

В Единый реестр досудебных расследований правоохранители внесли данные по трагедии по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство") УК. Причины и обстоятельства смерти несовершеннолетней жительницы Измаила устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года в Днепре мать и сына обнаружили повешенными дома на газовой трубе.