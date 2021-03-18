На Одесщине мужчина избил родителей полицейского ради мести

В Одесской области 26-летний мужчина избил родителей сотрудника Болградского районного отдела полиции, который в 2016 году разоблачил его на краже имущества сельсовета, из-за чего гражданина приговорили к трем годам лишения свободы.

Тогда полицейский работал начальником сектора реагирования патрульной полиции Арцизского ОП. Он раскрыл имущественное преступление, совершенное злоумышленником, на что то затаил обиду, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Нападавший пришел домой к своим односельчанам, чтобы выплеснуть на них свой гнев на их сына. На пороге дома он ударил по лицу 60-летнего отца правоохранителя, а затем избил и его 59-летнюю мать. У мужчины поврежден глаз и гематомы на лице, а женщина получила ссадины на голове.

Нанеся травмы родителям полицейского, он разбил телевизор в помещении, а также бросил камень в окно. Пострадавшие сообщили о происшествии правоохранителям.

Правонарушитель был задержан по месту его проживания. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет по ч. 2 ст. 345 УК Украины – причинения телесных повреждений близким родственникам работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине мужчина зарубил топором воспитательницу детсада и убежал в другую область. Тело гражданки с признаками насильственной смерти нашли во дворе дома ее 80-летняя мать.