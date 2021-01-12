На Одесщине муж застрелил жену и покончил с собой

В селе Виноградовка Одесской области муж убил жену, а после сам покончил жизнь самоубийством.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах. Убийство произошло утром во вторник, 12 января.

"В селе Виноградовка Болградского района в доме супругов Мацанских (1961, 1968 г. р.) хозяин на почве неприязненных отношений выстрелом из собственного зарегистрированного охотничьего ружья убил свою жену. После этого он покончил жизнь самоубийством, застрелившись из ружья", – говорится в сообщении.

На данный момент полиция начала расследования происшествия.

Напомним, что на Одесщине зарезали женщину-таксиста, выбросив тело в переулке. Преступники также угнали ее автомобиль, который позже сожгли. Было установлено, что женщина-таксист жила в городе Южное и работала в местной службе такси.

Позже полиция задержала подозреваемых в умышленном убийстве 55-летней женщины-таксиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области расстреляли автомобиль ВАЗ-2108, в результате чего погиб один человек.