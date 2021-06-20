На Одесщине маленькие дети выпали со второго и 9-го этажей: подробности ЧП

В различных населенных пунктах Одесской области выпали из окон своих квартир двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка. К счастью, оба ребенка выжили.

Сейчас они находятся в больнице, а правоохранители устанавливают детали несчастных случаев. Об этом информирует Одесское районное управление полиции №2 на сайте ГУНП в области.

Отмечается, что маленький мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже, когда его мать была на кухне. Так, играя в комнате, он залез на подоконник и оперся на москитную сетку.

Тогда как девочка выпала с балкона квартиры на девятом этаже многоэтажки. Предварительно установлено, что она играла там, пока родители занимались ремонтом в другой комнате. Падая, ребенок зацепился за деревья, которые росли под окном, и выжил.

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Правоохранители выясняли полные обстоятельства событий и решали вопрос об их квалификации. В то же время они обратились с просьбой к родителям: занимаясь домашними делами, не оставлять малолетних детей без присмотра, следить, чтобы они не играли у открытых окон и т. д.

К сожалению, такие случаи в Украине не единичны и часто заканчиваются трагедией. Накануне в Святошинском районе Киева двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб до приезда медиков.

Ранее во Львове из окна восьмого этажа выпала девочка 2-х лет. От полученных травм она погибла на месте. Ребенок находился в квартире без присмотра, а мать погибшей спала в нетрезвом состоянии. Вскоре 38-летнюю женщину задержали.

Кроме этого, в марте в городе Бахмут Донецкой области погиб 7-летний мальчик, который выпал из окна пятого этажа.

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