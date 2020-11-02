На Одесщине из-под конвоя сбежал преступник: введен план "Сирена". Фото

В Одесской области объявили в розыск 38-летнего заключенного Олега Кочеткова. В воскресенье, 1 ноября, примерно в 21:13 он совершил побег из служебного автомобиля полицейских в переулке Семафорный в облцентре.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в области. Правоохранители просят граждан узнать преступника и сообщить любую информацию о нем (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что с целью установления места пребывания осужденного за кражу, соединенную с проникновением в помещение, в действие введен оперативный план "Сирена".

Приметы Кочеткова Олега Николаевича:

рост – 175 см;

худощавого телосложения;

темные редкие короткие волосы.

Во время побега был одет в темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим позвонить в полицию по телефонам (048) 779-40-61, (048) 779-49-61 или по спецлинии "102", – призывают в полиции.

Олег Кочетков 1982 г. р., которого разыскивает полиция

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