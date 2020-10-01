На Одесщине десятиклассник порезал себе горло в школе
Парень отпросился с уроков и нанес себе ранение прямо в коридоре
Полиция подозревает, что его могли довести до попытки самоубийства
В Килии Одесской области ученик десятого класса лицея №3 умышленно порезал горло ножом.
Школьник отпросился с уроков, вышел в коридор и полоснул себя, пишет "БессарабияINFORM".
Учителя и медики оперативно оказали ему помощь, подросток выжил. Затем его госпитализировали.
Сейчас ученик находится в стабильном состоянии в хирургическом отделении Килийской многопрофильной больницы.
В полиции полагают, что на такой поступок его могло подтолкнуть предвзятое отношение со стороны учителя.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также опрашивают педагогов и детей, отметил на своей странице в Facebook заместитель начальника полиции ювенальной превенции в Одесской области Дмитрий Ревун.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по части 3 статьи 120 (доведение до самоубийства) УК. Виновникам может грозить от 7 до 10 лет тюрьмы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в общежитии Измаила повесился 20-летний студент 3-го курса государственного гуманитарного университета.