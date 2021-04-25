На Одесщине четырех человек нашли мертвыми в заброшенном колодце. Фото

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 25 апреля в заброшенном колодце нашли мертвыми четырех местных жителей – трех мужчин и женщину.

Происшествие случилось 25 апреля около полудня в поле возле села Плахтиевка одноименной ОТО. Об этом информирует отдел коммуникации полиции на сайте ГУНП в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Правоохранители установили личности всех погибших – это сельчане в возрасте от 23 до 35 лет.

Со своей стороны издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечает, что в заброшенном колодце найдены мертвыми супруги Бондаренко (1986, 1988 г. р.), личности еще двое мужчин не уточняются.

На месте работали спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, выясняя обстоятельства смерти людей. Также правоохранители решали вопрос о правовой квалификации ЧП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском на Одесщине в одном из домов обнаружили тела 45-летней женщины и 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.