На Одесщине 15-летний открыл стрельбу по подросткам на детской площадке. Фото

В Измаиле Одесской области подростки устроили стрельбу на детской площадке с тренажерами. Вследствие хулиганских "разборок" пострадали двое ребят 13-14 лет.

Медицинская помощь им не понадобилась, сообщают в ГУ Нацполиции в области. Инцидент произошел 24 января примерно в 16:00.

Отмечается, что парень 14 лет пришел на детскую площадку со своим на год старшим другом и начал цепляться к ребятам, где те занимались спортом. Во время спора он несколько раз выстрелил в сторону несовершеннолетних из пневматического оружия. Металлические шарики попали им в руки, ноги и спину. В то же время малолетний нападающий скрылся с места происшествия вместе с другом.

Пострадавшие рассказали обо всем родителям, а те уже вызвали полицию. За медицинской помощью подростки не обращались, поэтому, какие именно повреждения они получили, должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемого в нападении и его приятеля правоохранители нашли на одной из улиц города. Выяснилось, что именно 15-летний подросток приобрел через интернет оружие, из которого стрелял его друг.

Пистолет у ребят изъяли и направили на экспертное исследование. Действия несовершеннолетнего "стрелка" уже квалифицировали как хулиганство по ч. 4 ст. 296 УК. Согласно ей, правонарушителю может грозить от трех до семи лет лишения свободы. Однако пока по этому делу продолжается следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Русановке подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета Crosman C-TT