На кладбище под Одессой мужчина убил знакомого на глазах у поминающих. Фото
На одном из сельских кладбищ Одесской области во время поминовения умерших родственников 9 мая злоумышленник ранил ножом в шею посетителя на глазах у очевидцев. 49-летний мужчина умер в больнице.
В течение трех суток правоохранители установили точное местонахождение убийцы, который скрывался в полях. Подозреваемого поймали, сообщил Департамент уголовного розыска в Telegram.
Как написала пресс-служба, события на кладбище происходили стремительно. Во время застолья к мужчине, который находился рядом с другими посетителями, подбежал преступник и целенаправленно ударил потерпевшего ножом. Ранение были нанесено в шею.
Присутствующие пытались оказать первую медицинскую помощь, на место инцидента вызвали скорую. От полученных повреждений и кровопотери раненный скончался в больнице.
"Предустановленные мотивы – ревность", – сказано в сообщении пресс-службы.
Решается вопрос об избрании безальтернативной меры пресечения подозреваемому – содержания под стражей.
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