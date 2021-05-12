На кладбище под Одессой мужчина убил знакомого на глазах у поминающих. Фото

На одном из сельских кладбищ Одесской области во время поминовения умерших родственников 9 мая злоумышленник ранил ножом в шею посетителя на глазах у очевидцев. 49-летний мужчина умер в больнице.

В течение трех суток правоохранители установили точное местонахождение убийцы, который скрывался в полях. Подозреваемого поймали, сообщил Департамент уголовного розыска в Telegram.

Как написала пресс-служба, события на кладбище происходили стремительно. Во время застолья к мужчине, который находился рядом с другими посетителями, подбежал преступник и целенаправленно ударил потерпевшего ножом. Ранение были нанесено в шею.

Присутствующие пытались оказать первую медицинскую помощь, на место инцидента вызвали скорую. От полученных повреждений и кровопотери раненный скончался в больнице.

"Предустановленные мотивы – ревность", – сказано в сообщении пресс-службы.

Решается вопрос об избрании безальтернативной меры пресечения подозреваемому – содержания под стражей.

Как ранее писал OBOZREVATEL: