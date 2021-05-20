В Одессе экстренно сел самолет МАУ из Стамбула: на Boeing 737 произошла поломка

В одесском аэропорту в четверг, 20 мая, аварийную посадку совершил самолет компании "Международные авиалинии Украины". Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM выполнял пассажирский рейс по маршруту "Стамбул – Борисполь", но в небе над Черным морем у него возникла техническая неисправность.

Об этом сообщило издание "Думская", а позже пресс-служба МАУ подтвердила инцидент. В комментарии "Лига.Бизнес" представители компании подчеркнули, что "эта ситуация многократно отработана на тренажерах", а экипаж "действовал строго с соблюдением инструкций".

Отмечается, что Boeing 737 задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 770 в 15:25 четверга. Этот код говорит об аварии или другой внештатной ситуации на борту.

По информации журналистов, в одном из двигателей самолета произошло резкое падение давления масла. Пресс-служба МАУ суть ЧП не уточнила, сказав только, что лайнер посадили по техническим причинам.

"Посадка осуществлена профессионально при содействии служб аэропорта "Одесса" и прошла без сбоев", – указано в сообщении.

Пассажиры рейса будут доставлены в Киев в 21:10 дополнительным самолетом Embraer 190, им также пообещали предоставить питание и напитки.

Предварительно, большинство пассажиров самолета МАУ направлялись в Украину, а для других обеспечат переносы необходимых рейсов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее МАУ запустила экскурсионный рейс над Чернобыльской атомной электростанцией. Увидеть место крупнейшей в истории ядерной катастрофы туристы теперь могут с высоты птичьего полета.