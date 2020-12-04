Годовщина пожара в одесском колледже: семьи погибших вспоминали о трагедии, унесшей жизни 16 человек

В пятницу, 4 декабря, прошел ровно год со дня трагедии в Одессе, когда при пожаре Одесского колледжа экономики, права и ресторанного бизнеса погибли 16 человек и 32 пострадали.

Семьи погибших и пострадавших вспоминали об этом трагическом дне. В Верховной Раде также почтили память погибших минутой молчания.

"Год назад в Одессе произошел страшный пожар... Прошу почтить память погибших минутой молчания", – сказал с трибуны парламента народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Леонов.

Мать погибшего студента Кирилла Алена Трофимчук в Facebook написала, что для нее жизнь в день трагедии поделилась на до и после.

"Огонь и трусость людей, ответственных за безопасность студентов навсегда лишили нас тебя. Сыночек, я все еще продолжаю тебя ждать. Люблю тебя бесконечно", – поделилась она.

Трофимчук также сообщила последние слова, которые перед гибелью ей говорил сын.

"Мама, я звоню проститься. Я задыхаюсь в чаде и дыму. Надежда все еще в душе моей теснится. Но не уверен, что спастись смогу. Мне очень страшно, мама. Так ужасно! Так неожиданно и так нелепо наконец! Не знал я, что учиться, так опасно. Так многим мне хотелось поделиться. Не высказать за дни и за года. Но не успею, нужно торопиться сказать в секундах главные слова. Ах, мама, я люблю тебя всем сердцем! Живи, прошу тебя и не сходи с ума. Тебе обязан я своим счастливым детством", – вспоминала она.

Активист Алексей Костержицкий в сети отметил, что за год не было найдено виновных – чиновников, руководителей, взяточников-инспекторов.

"Есть стрелочники, пара отставок, несколько судов и тишина. Тишина на полсотни пострадавших и шестнадцать погибших людей, погибших от равнодушия людей. Тяжело вспоминать эти бесконечные и страшные дни и ночи и не заплакать. Спасатели, помощь от тысяч одесситов, родные, психологи, капеллан. Дрязги и нерешительность властей, нелепые комиссии и совещания", – отмечал он.

Костержицкий добавил, что, проходя мимо места трагедии у него всегда замирает от боли сердце.

"Как же тяжело... А каково родным? Простите нас, простите нас пожалуйста всех за это убивающее равнодушие. За то, что мы не можем добиться даже отмщения и наказания виновных, за то, что все забывается и, значит, может повториться, простите", – писал активист.

Добавим, что глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий вместе с заместителем министра образования и науки Украины Игорем Гарбаруком провели селекторное совещание по вопросам дальнейшей судьбы Одесского колледжа, где произошел пожар.

На совещании было решено провести полную инвентаризацию объекта и вместе достичь общего решения в рамках законов Украины. При этом отмечалось, что здание является памятником архитектуры.

"Стороны обсудили необходимость обеспечения бесперебойного обучения для учащихся колледжа и возможные варианты страхования здания от уничтожения. По мнению специалистов, здание колледжа находится в аварийном состоянии и требует дальнейшей консервации", – отмечено в информации от ОГА.

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