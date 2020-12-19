Главврачу дома малютки на Одесщине официально объявлено подозрение в растлении сирот
Руководителю одного из специализированных детских учреждений на Одесщине объявлено подозрение в развращении воспитанников – детей-сирот.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области. По данным OBOZREVATEL, речь идет о директоре и главвраче Измаильского дома ребенка Викторе Проценко, которого теперь могут отправить за решетку на 10 лет.
По данным следователей, более двух лет 59-летний мужчина, на которого были возложены обязанности по воспитанию и заботе о потерпевших, "совершал в отношении них развратные действия и сексуальное насилие, что наносило им физическую боль и развращало их".
Отмечается, что девочек мужчина приглашал в свой кабинет под предлогом якобы посмотреть мультики, поесть сладостей и поиграть. Вместо этого он удовлетворял свои сексуальные потребности – "путем демонстрации детям своей интимной органа, прикосновениями ним к их телам и преклонением к обратным действиям".
Чтобы скрыть свое преступление, руководитель учреждения призвал детей никому не рассказывать об их "играх". В частности, объяснял, якобы это лишь их с ним тайна, о которой никто не должен знать.
На основании собранных доказательств мужчине было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи ходатайствуют об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главврача Измаильского дома ребенка Виктора Проценко сотрудники учреждения заподозрили в развращении не менее трех детей.
Скандал разгорелся после того, как в полицию обратилась медсестра учреждения. По словам женщины, она не выдержала, когда заметила у детей характерные следы (потертости и покраснение) в районе половых органов.
Однако в полиции не спешили с открытием уголовного производства, тогда как сам главврач заявил, что все это ложь и провокация.