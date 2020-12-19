Главврачу дома малютки на Одесщине официально объявлено подозрение в растлении сирот

Руководителю одного из специализированных детских учреждений на Одесщине объявлено подозрение в развращении воспитанников – детей-сирот.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области. По данным OBOZREVATEL, речь идет о директоре и главвраче Измаильского дома ребенка Викторе Проценко, которого теперь могут отправить за решетку на 10 лет.

По данным следователей, более двух лет 59-летний мужчина, на которого были возложены обязанности по воспитанию и заботе о потерпевших, "совершал в отношении них развратные действия и сексуальное насилие, что наносило им физическую боль и развращало их".

Отмечается, что девочек мужчина приглашал в свой кабинет под предлогом якобы посмотреть мультики, поесть сладостей и поиграть. Вместо этого он удовлетворял свои сексуальные потребности – "путем демонстрации детям своей интимной органа, прикосновениями ним к их телам и преклонением к обратным действиям".

Чтобы скрыть свое преступление, руководитель учреждения призвал детей никому не рассказывать об их "играх". В частности, объяснял, якобы это лишь их с ним тайна, о которой никто не должен знать.

На основании собранных доказательств мужчине было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи ходатайствуют об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

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