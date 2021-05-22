Глава суда в Одессе, рассматривающий дело Стерненко, заявил об обстреле своего кабинета

Председатель Приморского районного суда в Одесской области Сергей Кичмаренко заявил, что в окно его кабинета стреляли неизвестные лица. Слуга Фемиды убежден, что инцидент связан с его служебной деятельностью и рассмотрением резонансных уголовных дел.

Об этом Кичмаренко письменно уведомил Высший совет правосудия, обозначив, что обнаружил следы стрельбы в своем кабинете в понедельник, 17 мая.

"Прийдя на работу, я обнаружил, что одно из четырех окон в моем кабинете, прострелено из неизвестного оружия. Это окно расположено в непосредственной близости с моим рабочим столом. Исходя из характера повреждения стекла и траектории полета пули, она была нацелена четко в меня", – указал председатель суда.

Кичмаренко добавил, что, по его мнению, стрельба в окно могла происходить в период с вечера 14 мая и до ночи 17 мая. Он немедленно уведомил об этом службу судебной охраны и написал заявление в отделе Нацполиции Одесской области.

"То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел", – резюмировал судья.

Отметим, что Сергей Кичмаренко – председатель судейской коллегии, которая рассматривает уголовное дело известного одесского активиста Сергея Стерненко о превышении мер по самообороне в 2018 году.

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