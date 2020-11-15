Военный тягач с танком спровоцировал ДТП под Одессой, есть пострадавшая. Видео

Возле села Иваново под Одессой в воскресенье, 15 ноября, произошло ДТП с участием машины военных.

Как сказано на сайте областной полиции, в результате столкновения тягача, который транспортировал танк, и Mercedes Sprinter пострадала пассажирка последнего.

Видео с места инцидента, снятое пассажиром проезжающего мимо авто, поделился Telegram-канал "Одесса INFO" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

По предварительной информации, 44-летняя жена водителя "бусика" госпитализирована с переломом таза.

Копы уточнили, что тягач следовал в воинскую часть по проселочной дороге в сторону пгт Черноморское. Пересекая трассу, он не предоставил преимущества в движении Mercedes ("бусик" ехал по главной дороге).

Чтобы избежать столкновения, водитель микроавтобуса вывернул руль и машина перевернулась на бок.

Известно, что в микроавтобусе ехало пять человек, все – члены одной семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября ежегодно отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Впервые его провела в 1993 году организация RoadPeace.