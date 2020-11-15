Машина летела до 140 км/ч, стала грудой металла: ДТП в Одессе сняли на видео

В Одессе вечером 15 ноября произошло ДТП в микрорайоне Лузановка.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы "Думская – новости Одессы" и "Одесса INFO" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации последнего канала, виновник столкновения существенно превысил скорость. Он якобы ехал 120-140 км/час, сообщили очевидцы.

На ролике, снятом пассажиром проезжающего мимо авто, видно две очень поврежденных машины. Вероятно, они сильно пострадали из-за скорости, на которой произошло столкновение.

На месте работали полицейские. Их машину также видно на записи.

О пострадавших в аварии пока не сообщается. Официальных комментариев Нацполиции еще не опубликовано.

Как писал OBOZREVATEL, 15 ноября под Одессой произошло ДТП с пострадавшей. В результате столкновения военного тягача, который транспортировал танк, и Mercedes Sprinter пассажирка последнего получила перелом позвоночника.