Под Одессой произошло смертельное столкновение "легковушки" и авто патрульных. Фото и видео ДТП

Под Одессой в районе КП "Дачное" в пятницу, 5 марта, произошло ДТП с участием полицейской машины. В аварии один человек погиб, еще двое пострадали.

Инцидент подтвердили на сайте областного ГУ Национальной полиции. Уточняется, что он случился около 19:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Столкнулись автомобили Hyundai Sonata, который двигался в сторону Одессы, и служебная машина патрульной полиции Toyota Prius.

От травм погиб пассажир Hyundai. Судя по записи момента аварии, машина патрульных пыталась резко повернуть и в этот момент сзади в нее влетел другой автомобиль. Далее Hyundai по инерции отбросило в отбойник.

На фото с места смертельного ДТП видно, что обе машины получили значительные механические повреждения.

По факту происшествия Департаментом патрульной полиции проводится служебное расследование, патрульные полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта в Шевченковском районе Киева около 20:30 столкнулись автомобиль Smart и маршрутное такси "Богдан". Водителя авто зажало в транспортном средстве, его вызволяли спасатели.

Согласно официальным данным патрульной полиции, за первый месяц 2021 года в Украине зафиксировали 13 983 аварии. Это на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2020-го – 11 836. О самых резонансных ДТП февраля читайте по ссылке.