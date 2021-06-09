В Одессе Range Rover сбил ребенка на "зебре": виновником ДТП назвали известного бизнесмена. Видео

В Одессе водитель внедорожника Range Rover 8 июня сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, когда та пересекала дорогу на зеленый свет светофора. Адвокат семьи пострадавшей заявил, что в аварии участвовал известный бизнесмен, владелец гостиницы "Одесский дворик" Геннадий Коган.

Кроме того, юрист Сергей Пушкаренко предоставил журналистам видео с места дорожно-транспортного происшествия в Семафорном переулке, передает "Украинская Служба Информации" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На записи видно, что мужчина после аварии извинялся перед мамой девочки, предлагал позвонить главному врачу областной больницы, чтобы там приняли ребенка. Впрочем, полицию и скорую перед этим вызвали очевидцы.

Видео дня

"Я ее [девочку] не видел, клянусь! Она из-за другой машины выбежала!" – оправдался водитель.

Мать пострадавшей возмущалась, как можно было не заметить ребенка, который шел по "зебре".

Медики обнаружили у ребенка ссадины и ушибы мягких тканей. Пациентке также проведут МРТ, которое назначено на 9 июня.

По данным "Думской", водитель потребовал у родителей пострадавшей не предавать инцидент огласке. В противном случае он грозится не дать им денег на лечение.

"К сожалению, пока трудно сказать, в каком статусе будет находится водитель – все зависит от результатов обследования. Если травмы легкие, то виновник ДТП может отделаться административным наказанием – штрафом и компенсацией морального ущерба", – отметил адвокат.

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