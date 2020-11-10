Сбивший 4 человек на остановке в Одессе водитель рассказал о ДТП

Водитель, который сбил четырех человек на остановке в Одессе, заявил, что совершил маневр на дороге, чтобы не врезаться в другое авто.

Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех. Видео с его комментарием было опубликовано на YouTube-канале "Полиция Одесщины" 10 ноября (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Как рассказал правоохранитель, 49-летний водитель Toyota, по словам последнего, увидел препятствие. По одному из видео с места происшествия копы установили, что это был, вероятно, автомобиль BMW.

"Во избежание столкновения с указанным автомобилем он повернул вправо, в результате чего захватил бордюр и влетел в остановку, на которой находились люди", – рассказал Бех.

Он подчеркнул, что явных признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя не выявили.

Как писал OBOZREVATEL, в Одессе 10 ноября на проспекте Небесной Сотни авто влетело в людей на остановке. Пострадали четверо, в том числе несовершеннолетняя. Момент столкновения попал на видео.