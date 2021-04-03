На Одесщине пьяный водитель сбил мотоциклиста на светофоре: мужчина несколько дней боролся за жизнь

В Одесской области умер травмированный в ДТП в городе Черноморск 31-летний мотоциклист Евгений Кондратьев, за жизнь которого врачи боролись несколько дней.

Мужчина скончался в больнице ночью 2 апреля. Об этом сообщается на Facebook-странице "Moto Health NGO".

Авария с участием мотоциклиста произошла 27 марта. "Пьяный водитель автомобиля ВАЗ на всей скорости въехал в стоявшего на красный сигнал светофора Евгения", – рассказали волонтеры.

"Жене был всего 31 год. Впереди карьера моряка, семья, дети... так могло быть", – написали они, выразив сочувствие родным и близким мужчины.

В первые сутки после ДТП медикам пришлось удалить селезенку пациента. У Кондратьева было обширное кровотечение, "12 часов врачи по крупицам собирали ногу, но ее пришлось ампутировать, начался сепсис", рассказали в "Moto Health NGO".

Водитель автомобиля, спровоцировавший аварию в нетрезвом состоянии, заключен под стражу и находится в СИЗО.

Ранее волонтеры собирали деньги на лечение мотоциклиста и публиковали его диагноз: политравма, шок 2-3 степени, тупая травма живота. Разрыв селезенки, внутрибрюшное кровоизлияние. Закрытая черепномозговая травма. Открытый перелом костей правой голени со смещением обломков, перелом 6,7,8,9 ребер слева с обломками, большая кровопотеря.

Напомним, согласно официальным данным патрульной полиции Украины, за первые два месяца 2021 года в Украине зафиксировали 29 545 аварий. Это на 19,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года – 24 698.

Как ранее писал OBOZREVATEL: