Дело Стерненко передали в апелляционный суд

Апелляционные жалобы по уголовному делу по обвинению экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и его соратника Руслана Демчука передали на рассмотрение в Одесский апелляционный суд.

Об этом информирует песс-служба учреждения на ее сайте. Дело, как известно, касается обвинения мужчин в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесщины Сергея Щербича, которое уже было рассмотрено в суде первой инстанции.

"29 марта поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, и Руслана Демчука – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 УК, с апелляционными жалобами обвиняемого Стерненко, его защитника Андрея Писаренко, и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда г. Одессы от 23 февраля 2021 года относительно Стерненко и Демчука", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже определен и состав коллегии судей: судья Альбина Кадегроб, судьи Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.

Вопрос об открытии производства по указанным апелляционными жалобами будет решен в соответствии с положениями статей 398, 399 УПК.

При этом адвокаты Стерненко и Демчука также подали ходатайство об отмене мер пресечения обоим осужденным.

"Теперь у председательствующей судьи есть три дня для того, чтобы проверить дело на соответствие требованиям Уголовно-процессуального кодекса (ст. 398 УПК). После этого судьи должны принять решение об открытии апелляционного производства", – говорится в посте юридической компании "Миллер" на Facebook.

Согласно законодательству, ходатайство рассматривается в течение десяти дней с момента открытия апелляционного производства.

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