У генпрокурора потребовали пожизненного для убийцы Даши Лукьяненко
Прокуратура будет настаивать на пожизненном заключении 22-летнего Николая Тарасова, который получил 15 лет за жестокое убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.
Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины (ОГП). Ведомство указало, что убийство в поселке Ивановка произошло "на сексуальной почве и с целью сокрытия других преступлений".
Суд признал Тарасова виновным в похищении человека, покушении на изнасилование и умышленном убийстве.
За это парень получил 15 лет тюрьмы, однако прокуроры заявили, что не согласны с таким приговором.
"15 лет лишения свободы за совершение дерзкого убийства малолетнего ребенка не соответствует степени тяжести совершенного преступления", – сказано в сообщении.
ОГП готовит апелляционную жалобу на это решение суда и будет добиваться пожизненного лишения свободы преступника.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11-летняя Даша Лукьяненко пропала 13 июня 2019 года в селе Ивановка Одесской области. Девочка отправилась на занятия по танцам, но туда так и не дошла.
Волонтеры и полиция несколько дней искали ребенка, но нашли мертвым 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед семьи Лукьяненко Николай Тарасов.
Его родители утверждали, что якобы не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи. Односельчане устроили им травлю из-за преступления парня.
Позже Тарасов уже заявил о своей невиновности. По его словам, он признался в убийстве девочки "под пытками полиции".
В январе 2020 года в администрации СИЗО сообщили, что Тарасову угрожает опасность со стороны других заключенных.
В родном селе убитой девочке поставили памятник в виде ангела.
В начале февраля адвокат Тарасова отказался его защищать.
Приговор парню огласили 20 января. В ходе этого заседания Тарасов отрицал вину и даже пытался порезать себе горло.