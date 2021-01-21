У генпрокурора потребовали пожизненного для убийцы Даши Лукьяненко

Прокуратура будет настаивать на пожизненном заключении 22-летнего Николая Тарасова, который получил 15 лет за жестокое убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины (ОГП). Ведомство указало, что убийство в поселке Ивановка произошло "на сексуальной почве и с целью сокрытия других преступлений".

Суд признал Тарасова виновным в похищении человека, покушении на изнасилование и умышленном убийстве.

За это парень получил 15 лет тюрьмы, однако прокуроры заявили, что не согласны с таким приговором.

"15 лет лишения свободы за совершение дерзкого убийства малолетнего ребенка не соответствует степени тяжести совершенного преступления", – сказано в сообщении.

ОГП готовит апелляционную жалобу на это решение суда и будет добиваться пожизненного лишения свободы преступника.

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