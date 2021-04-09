Суд выпустил Стерненко из-под стражи

Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения по уголовному делу по обвинению экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и его соратника Руслана Демчука и отправил обоих под круглосуточный домашний арест.

Такое решение в пятницу, 9 апреля, приняла судья Альбина Кадегроб, пишут "Ґрати". Отметим, что в начале заседания судья разрешила выпустить Стерненка и Демчука из клетки, чтобы они могли участвовать в судебном процессе.

Также судья позволила вести фотосъемку и видеотрансляцию заседания представителям СМИ, но не позволила проводить стрим.

Напомним, что 23 февраля Приморский суд приговорил Стерненко и Демчука к 7 годам лишения свободы за похищение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, разбой и незаконное ношение оружия.

До приговора у Стерненко и Демчук внесли залог 60 и 45 тысяч гривен соответственно и находились на свободе. Судья Виктор Попревич в приговоре избрал другую меру пресечения — арест, и обвиняемые были немедленно взяты под стражу.

Адвокаты Маси Найем и Илья Воробьев указали, что судья Попревич в приговоре не указал оснований для замены меры пресечения. По словам Найема, к тому же залог Стерненко не вернули, а значит сейчас у него уже две меры пресечения.

По словам Найема, за время судебного рассмотрения Стерненко доказал, что не нарушает условия меры пресечения и являлся на все суды. Адвокат Вадим Оксюта также указал, что приговор еще не набрал силу, а его исполнение приостановлено поданной апелляционной жалобой.

Сторона обвинения согласилась, что приговор еще не вступил в силу. Но, по мнению прокуратуры, у суда были основания взять обвиняемых под стражу немедленно. Прокурор Анна Коломийчук добавила, что решение по мере пресечения стоит рассматривать уже во время рассмотрения жалобы на весь приговор.

Судья Кадегроб, заслушав стороны, частично удовлетворила ходатайства защиты и отпустила обоих обвиняемых под домашний арест до 9 июня. Апелляция на сам приговор назначена на 16 апреля.

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