Киевлянина три года держали в плену в Николаеве

Правоохранители освободили жителя Киева, которого преступники три года держали в плену, надеясь получить его квартиру.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, мужчина считался пропавшим без вести с 2017 года (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Жителя Киева нашли в Николаеве.

"Во время следственных действий в помещении злоумышленников обнаружили 52-летнего потерпевшего, а также 49-летнего киевлянина, которого, вероятно, также насильно удерживали в доме", – уточнили в пресс-службе.

Похитителей, уроженцев Николаевской области и Запорожья, 1958, 1974 и 1969 годов рождения, задержали в порядке статьи 208 КПК Украины.

Кроме того, в полиции уточнили, что злоумышленники могут быть причастны к незаконному завладению чужим домом.

"Эти же люди мошенническим путем завладели домом женщины, а ее саму поселили в частный дом одного из сел Николаевской области. Сейчас мы проверяем причастность преступной группы к этой мошеннической схемы и к аналогичным преступлениям на территории Украины", – резюмировали в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева во время обмена валюты по "выгодному" курсу жительница столицы лишилась средств на сумму около 1,5 миллиона гривен.