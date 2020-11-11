Убийство мужчины в Киеве могло произойти на почве ревности: новые подробности

Полиция задержала злоумышленника, который может быть причастен к убийству мужчины 10 ноября в Деснянском районе Киева.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, якобы преступление произошло на почве ревности.

"Погибший, 36-летний мужчина без определенного места жительства, не дожил до дня рождения всего две недели. Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве – 36-летнего бездомного. Он уже признался в содеянном и показал нож, которым убил мужчину. Удар пришелся в грудную клетку между ребрами", – рассказал источник.

В полиции Киева уточнили, что подозреваемым оказался уроженец Одесской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева 10 ноября нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.