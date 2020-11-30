Жертва Ктиторчука публично поделилась подробностями изнасилования

Жертва известного фотографа Александра Ктиторчука, которого посадили под стражу по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних, Светлана Коваль решила поделиться своей историей.

На странице в соцсети Facebook она рассказала, как мужчина заманил ее в студию-квартиру и предложил сделать несколько снимков, используя давление и манипуляции, заставил снять белье.

"Помню следующее – как я сижу на ступеньках голая. Страшно стыжусь. Не того, что я некрасивая, а того, что чужие глаза смотрят на мои интимные места. Выставляя каждый пальчик, наклон головы или положения колена, он касается меня, будто это нужно для удачного фото. В моей душе отчаяние, уязвимость, оцепенение, унижения, вина, беспомощность, неприязнь", – вспоминает девушка.

Она также отметила, что некоторые фрагменты выпали из воспоминаний.

"Он учил меня жизни, говоря: чтобы сделать мужчин счастливыми, лучше мне убрать волосы со своей интимной зоны (ага, я сюда именно за такими советами пришла)... А дальше помню, как он уже проник в меня пальцем. Причем я не то, что не давала согласия, это произошло так внезапно, что я не поняла, что происходит. В этот момент я уже проснулась от воздействия манипуляций и осознавала, что в опасности. Думала о возможных путях побега", – продолжила свой рассказ Светлана.

Девушка вспоминала, как смущенно и молча смотрела ему в глаза, и просто ждала, когда это закончится.

"Он хотел касаться груди, это было противно, я пыталась отстраниться, а он сказал: "Как уже впустила внутрь, то чего же не даешь грудь?" И я думала, что он прав, что "уже все потеряно", что "я уже согласилась". Далее опять пробел, а затем уже фрагмент, как он, уже не так терпеливо, а словно взбешенный, силой тянет меня по лестнице на второй этаж в постель. Я сопротивляюсь, кричу, пытаюсь вырваться, понимаю, что то, чего я боялась, уже не за горами, и здесь уже любые способы обороны пригодятся. Но силы были неравны, и скоро мы оказались в его постели", – добавила Светлана.

Она рассказала, что в этот момент безумно молила Бога о чуде, просила фотографа остановиться, плакала и просила.

"Он положил меня на бок, и сам лег лицом ко мне. Помню, с ужасом почувствовала, как его пенис касается моего дрожащего тела. Думаю: "Вот и все, спасения не будет, он сейчас обидит меня, а потом, может, и убьет". Вдруг он замер. Остановился. Отпустил свои руки, которые крепко меня сжимали за плечи. Лег на спину. Сказал как-то удивленно: "Такого у меня еще не было, чтобы я не закончил", – отметила Светлана.

После она выпрыгнула из кровати и побежала вниз по лестнице, понимая, что Бог действительно создал для нее чудо. Затем девушка забрала у фотографа свои снимки на носителе и ушла.

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