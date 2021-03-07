Женщина, которую нашли мертвой в Киеве, оказалась сотрудницей киберполиции, – журналист

Убитой женщиной, тело которой утром 7 марта было найдено в Дарницком районе Киева, якобы оказалась старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова.

Об этом сообщил журналист Виталий Губин на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фото погибшей (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, на теле погибшей сотрудницы правоохранительных органов выявили более сорока ножевых ранений.

"Женщина, труп которой в районе 4 утра нашли сегодня неподалеку от входа на станцию метро "Вырлыця" на проспекте Бажана в Киеве, – старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова", – написал Губин.

Напомним: рано утром 7 марта в Киеве было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. Позже в сети появилась информация, что труп найден неподалеку от входа в метро "Вырлыца" на проспекте Бажана. При погибшей было полицейское удостоверение.

По данному факту уже открыли уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве преступники не только охотятся на случайных прохожих, но все чаще стали совершать налеты на финансовые учреждения и магазины. И хотя грабители рассчитывают сорвать хороший куш и от души погулять, многие из них или уходят ни с чем, или получают срок, несоизмеримый с "заработанными" деньгами. О том, что происходит в столице – читайте в материале.