Захват "Столичного" в Киеве: титушки штурмовали рынок ночью, он не работает. Все детали, фото и видео

В пятницу, 4 июня, в Киеве продолжились разборки вокруг рынка "Столичный". Вооруженные титушки в балаклавах и без опознавательных знаков, которые проникли на его территорию еще накануне и остались там, ночью учинили погром и якобы попытку рейдерского захвата. А утром возле пункта пропуска собралась еще большая группа поддержки нападающих.

На месте продолжают дежурить спецназ Национальной полиции и силовики Национальной гвардии. OBOZREVATEL следит за развитием событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, накануне после 21:00 по меньшей мере четыре бронированных микроавтобуса полиции, а также скорая покинули территорию рынка.

Видео дня

В то же время сегодня стало известно, что титушки штурмовали "Столичный" ночью и сейчас он не работает. Как рассказал нашему корреспонденту юрист Виталий Каплиенко, работников не пускать на территорию неизвестные мужчины, которые представляются сотрудниками новой охраны рынка. Продавцов просто останавливают и разворачивают еще на подходе.

На кадрах, которые оказались в распоряжении OBOZREVATEL, видно, что нападавшие нанесли повреждения имуществу в одном из павильонов – выломали пластиковые и деревянные двери.

С самого утра титушки пригнали на рынок авто, стилизованное под боевую разведывательно-десантную машину и выстроились за ней в колонну. Полиция перекрыла подъезд микроавтобусами.

Нападавшие были в бронежилетах, масках и кевларовых касках. Знак для различения – желтый скотч на левой руке. У копов они требовали вывести "сепаров" с павильона рынка.

Вскоре два взвода силовиков в их сопровождении пошли к захваченному павильону. Все входы туда были заблокированы, внутри продолжались следственные действия. Также было зафиксировано применение дымовых пакетов и петард, без пострадавших.

По словам правоохранителей, неизвестные начали выламывать двери на электроподстанции рынка. Туда отправились вооруженные полицейские, чтобы взять ее под охрану.

Параллельно с этими событиями на, на въезде застряли восемь фур с товаром. Они не могли заехать на территорию и вынужденно припарковались рядом.

К вечеру четверга на "Столичном" находилось около 200 правоохранителей, которые пытались не допустить силовых столкновений. Однако, во время этого все же пострадали трое полицейских. По данному факту было зарегистрировано уголовное производство по ч. 2. ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство) УК.

Глава полиции Киевщины Андрей Небытов заявил, что спор между субъектами хозяйствования по собственности на это административное здание происходит длительное время. Он подчеркнул, что правоохранители не могут вмешиваться в коммерческий процесс или судебный спор, а только предупреждают совершение хулиганских действий и нанесение телесных повреждений.

OBOZREVATEL узнал, что нападавшим на "Столичный" пообещали по 2000 гривен. Часть из них приехала из Черкасской области, часть – сотрудники охранной фирмы.

Как сообщал OBOZREVATEL: