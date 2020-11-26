Задержание известного фотографа: мать пострадавшей девочки рассказала о совращении. Видео

Известный в Украине фотограф, которого полиция задержала по подозрению в развращении несовершеннолетних, знакомился с жертвами на улице и после приглашал на съемки.

Об этом рассказала мать пострадавшей 15-летней девочки. Видео в Facebook опубликовал глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Он (фотограф – Ред.) обратил внимание именно на нее, когда она была в компании детей. Сказал, что она очень фотогеничная. Дал визитку, попросил перезвонить, и он сделает фотосессию. Он сделал фотосессию. У этого человека были мысли в мозгах насчет моего ребенка… Я бы расценила такие действия, как домогательство к дальнейшему склонению к половому акту, но происходило совращение на тот момент. Он просил ласкать его… Это было этим летом, ей было 15 лет", – рассказала женщина.

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