Задержан один из подозреваемых в погроме на Банковой: полиция начала расследование. Фото

По факту событий возле Офиса президента 20 марта, когда сторонники осужденного Сергея Стерненко устроили погром, открыто уголовное производство и есть один задержанный.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Киеве. Правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", – сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что задержанным является уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием. Отмечается, что он был одним из самых агрессивных участников событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, возле здания Офиса президента в Киеве состоялась акция протеста сторонников осужденного за похищение депутата Сергея Стерненко. Изначально участники вели себя спокойно, но затем начались погромы – они зажгли файеры, обстреляли здание пиротехникой, облили его краской и выбили стекла.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал действия активистов хулиганством и заверил, что виновным не удастся избежать ответственности.

В Офисе президента заявили, что это вандализм, который дискредитирует участников протеста.