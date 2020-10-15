Взрыв дома на Позняках: в одной из квартир нашли оружие и боеприпасы. Фото

В Киеве в одной из квартир взорванного дома на улице Соломии Крушельницкой (Позняки) нашли оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах. Также была найдена граната. Предварительно установлено, граната – учебная, а оружие было травматическим и у владельца на него есть разрешение. Полиция провела проверку и никого не задерживали.

Однако добавим, что по сообщению пресс-службы КГГА, также были найдены емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом. Чиновники отметили, что было начато уголовное производство, а оружие было изъято.

Напомним, что в Дарницком районе Киева 21 июня произошел взрыв в жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате происшествия погибли пять человек.

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