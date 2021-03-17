Погибший во время взрыва в Боярке пытался убить бывшую девушку: установлена личность

Во время взрыва 16 марта в городе Боярка под Киевом погиб 34-летний мужчина, который якобы хотел убить свою бывшую возлюбленную.

Погибший жил в Киеве, в столицу он переехал с Крыма сразу после аннексии. Об этом сообщается в сюжете ТСН со ссылкой на данные полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Следователи установили личность погибшего, фрагменты тела которого остались на месте взрыва, после ряда экспертиз, просмотра видео с камер наблюдения и опроса свидетелей.

Заявляется, что мужчина около четырех утра приехал в городок под Киевом на такси. С собой он привез красную канистру, в которой была взрывчатка. Он намеревался убить бывшую девушку, которой несколько месяцев назад купил машину за 40 тысяч долларов и дал на бизнес еще 30 тысяч.

Пара разошлась, и мужчина потребовал вернуть деньги. Не получив их, он якобы решил отомстить девушке, самостоятельно смешал ингредиенты для взрывчатки и поехал к месту жительства бывшей возлюбленной.

Взрыв прогремел за несколько десятков метров от дома девушки. Почему канистра рванула в руках, еще предстоит выяснить следователям.

В полиции добавили, что сила взрыва была такой же, как разрыв мины 120 калибра.

"Произошел взрыв до 5 килограмм тротила, нам удалось собрать, как сказал эксперт, фрагменты человеческого тела. Взрыв был настолько мощный, что фрагментов очень мало", – сказал начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Осторожно, 18+!

Напомним, в результате инцидента на улице Королюка образовалась воронка. Взрывной волной были повреждены трансформатор, линии электропередач, четыре авто, окна и заборы пяти ближайших домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 7 марта на улице Радистов в Деснянском районе Киева произошел мощный взрыв неизвестного вещества рядом с гаражными помещениями.