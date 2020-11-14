Выстрелили в висок и бросили умирать: появились подробности об убитой девушке в Киеве

На теле девушки, которую нашли мертвой в Голосеевском районе Киева, есть огнестрельное ранение. Неизвестный выстрелил ей в висок.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Личность погибшей до сих пор не установлена (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Выстрел пришелся девушке на висок, на лице было много крови.

Тело в пятницу, 13 ноября, обнаружил случайный прохожий. Он позвонил в полицию и сообщил, что прогуливаясь по лесопарковой зоне нашел девушки без признаков жизни.

Правоохранители просят опознать убитую девушку. Погибшей на вид 25–40 лет, рост около 165–175 см. Среднего телосложения, лицо овальное, темно-русые волосы до плеч, нос прямой, губы тонкие, брови дугообразные, подбородок прямой.

Передние верхние зубы имеют дефект – щербинку. Уши со следами проколов, ногти на руках не накрашены, руки неухоженные.

Была одета в:

черную матерчатую куртку на пуговицах со светло-серым искусственным мехом на воротнике и рукавах;

белое (ближе к молочному) короткое платье с воротничком;

белый шарф;

телесные колготки плотностью 40 ден;

бюстгальтер цвета хамелеон, размер 1,5–2, объем груди примерно 75 см;

черное нижнее белье "бикини" в сеточку с цветочным узором.

Обута в черные сапоги-ботфорты на каблуке без замков (верх изготовлен из замши, основа – из кожзаменителя).

При себе у потерпевшей была золотистая косметичка с косметикой.

Никаких украшений у нее не обнаружено.

Если вам известна личность убитой или имеются любые сведения о преступнике, просим сообщить об этом в ГУНП Киева по тел. дежурной части: 067-624-82-45; 044 -279-66-00 или 102.

Осторожно! Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Голосеевском районе Киева обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти. Убийство произошло в парке возле Свято-Троицкого монастыря (Китаевская пустынь).