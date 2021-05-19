ДТП с бывшим врачом СЭС Киева: пострадавшая девушка лишилась передних зубов и не сможет сама рожать

Жительница Киева Наталья Дикая говорит, что чудом выжила в ДТП в центре города, которое еще 1 мая произошло с участием Nissan Juke. По словам девушки, ее сбила 73-летняя бывшая санврач столицы Ирина Козлова.

После аварии водитель отказалась встречаться с потерпевшей и платить ей какую-либо компенсацию. А сама Наталья в результате аварии лишилась зубов и теперь не сможет самостоятельно рожать.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Наталья Дикая с трудом переживает последствия аварии на перекрестке улиц Саксаганского и Антоновича. Судя по опубликованному видео, она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. В это время со стороны улицы Саксаганского выехал Nissan Juke, сбил девушку, а потом она оказалась под колесами авто. Водитель проехала по ней как передними, так и задними колесами, а остановилась лишь спустя еще несколько метров.

"Я сама думаю, что это чудо, что я выжила. Однако кроме того, что у меня выбиты пять передних зубов, повреждена десна, мне пришли результаты МРТ. Оказывается, у меня вогнут копчик и, скорее всего, самостоятельно я рожать уже не смогу, только при помощи кесарева сечения", – расстраивается девушка.

По ее словам, сейчас она испытывает психологические проблемы. "Слезы, закрытость от всего, что происходит. Мне это совсем не свойственно. Психика расшатана из-за того, что сейчас происходит", – говорит OBOZREVATEL Наталья.

Дикая рассказывает: в тот день после аварии, когда Ирина вышла из машины, она сказала, что ехала на дачу. "И добавила, что, наверное, ей не стоило в таком возрасте садиться за руль. Она была адекватна, понимала, что происходит. Когда на место приехала моя мама, она по доброте душевной предложила водителю валокордин. На что та ответила, мол, нет-нет, мне же сейчас ехать на освидетельствование. А через четыре часа, когда полиция закончила оформление ДТП, Козлова просто села за руль своего авто и поехала дальше. Получается, у нее не забрали права", – удивляется Наталья.

Наталья опубликовала все подробности и видео ДТП на своей страничке в Facebook, где рассказала, что Козлова отказывается встречаться с ней и не хочет компенсировать убытки. Но виновница аварии, как и ее внук Дмитрий Чащевой, который является адвокатом, заблокировали пострадавшую.

"Позже она прислала мне сообщение, в котором говорилось, что она вместе с адвокатом готова встретиться со мной после 20 мая, и чтобы я тоже была с адвокатом. Я готова к встрече", – говорит Наталья.

Мы попытались дозвониться до Чащевого, однако по указанному в Реестре адвокатов номеру телефона звонки сбрасываются. В его адвокатской конторе нам пообещали передать просьбу связаться с нами. Также через мессенджер в Facebook предложили самой Ирине Козловой прокомментировать ситуацию с ДТП. Пока она не ответила.

В полиции Голосеевского района Киева нам сообщили, что дело по этой аварии открыто по ч.1 ст. 286 УК Украины. Если вина будет доказана, то водителю грозит до трех лет лишения свободы с лишением водительских прав на этот же срок. Сейчас проводятся экспертизы.