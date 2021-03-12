Вспыхнувший дом престарелых в Киеве входил в сеть из шести пансионатов

Киевский дом престарелых "Оболонь", в котором 12 марта вспыхнул пожар, входит в сеть "Серебряный век" из шести заведений. До чрезвычайного происшествия в нем обнаружили более 40 нарушений. О том, проверялись ли остальные пять объектов ("Чайка", "Голубые озера", "Осокорки", "Бортничи" и "Зазимье"), пока ничего неизвестно.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL, проверки в "Оболони" на улице Лесозащитной, 11-Б длились с 4 по 17 февраля. После этого владельцам заведения выписали два административных протокола со штрафами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Главным управлением подан иск в административный суд для его закрытия еще до этого события", – отметил собеседник.

По данным спасателей, здание, где произошло ЧП – трехэтажное, четвертый этаж выполняет функцию цокольного. Именно там загорелась обшивка из гипсокартона.

Кроме того, информированные источники назвали некоторые из претензий, которые могли привести к возгоранию. Среди них:

дымоход не огражден противопожарными разделки от конструкций, которые могут загореться;

не зафиксирован результат чистки дымохода;

отопительные приборы не проверены перед отопительным сезоном.

В пресс-службе полиции Киева заявили, что по факту нарушения мер пожарной безопасности уже зарегистрировано уголовное производство.

Отметим, что в феврале на телеканале СТБ вышел сюжет о сети домов престарелых "Серебряный век", в котором ее руководство заверяло, что с пожарной безопасностью якобы никаких проблем нет – на видео показали новые огнетушители и убеждали, что на любое задымление будет моментальная реакция.

В свою очередь пресс-служба КГГА отметила, что Дарницкая районная администрация неоднократно обращалась к ООО "Серебряный век. Элит" с просьбой внести данные в реестр поставщиков социальных услуг. Однако субъект осуществления деятельности это проигнорировал.

По информации источников OBOZREVATEL, когда правоохранители прибыли на место ЧП, сотрудники пансионата заявили, что это якобы ТОВ "Золотой век", а не "Серебряный век". Правда, документов на месте не оказалось. Работники сказали, что они у заведующей, которая пока отсутствует.

Примечательно, что упомянутая сеть пансионатов фигурирует под разными названиями. Кроме того, адрес регистрации ООО "Серебряный век. Элит" совпадает еще с несколькими компаниями, в том числе с похожими названиями. Например, ООО "Пансионат "Серебряный век" и др. Но де-факто все шесть пансионатов, судя по сайту сети "Серебряный век", функционируют как одна компания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

когда в доме престарелых "Оболонь" вспыхнул пожар, в здании находилось 65 человек пожилого возраста и 15 человек персонала. Все они были эвакуированы.