Возле Офиса президента мужчина попытался сжечь себя
В Киеве 21 октября возле Офиса президента Украины неизвестный мужчина попытался покончить жизнь самоубийством через самосожжение.
Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, его успели спасти.
"После того, как он поджег себя моментально отреагировали сотрудники полиции и потушили мужчину", – рассказал источник.
Наш собеседник в правоохранительных органах уточнил, что якобы таким образом мужчина пытался решить проблемы с жильем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 октября в больнице умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко. Его не смогли спасти из-за 97% ожогов тела.
11 октября он совершил самосожжение в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.
Юлия Микитенко, дочь Героя, рассказала, что причины его поступка были сугубо политические: несогласие с разведением войск на линии разграничения и ползучая оккупация России.
В момент самосожжения защитник был абсолютно в здравом уме и четко осознавал, что делает, поэтому не пытался себя потушить. Спасти его старалась молодежь, которая подбежала.
17 октября с Микитенко попрощались на Майдане Незалежности. Несмотря на дождь, на церемонию прощания пришло много людей: ветераны, родные и близкие защитника, активисты и обычные киевляне.
Похороны мужчины состоялись на Житомирщине.