Возле Офиса президента мужчина попытался сжечь себя

В Киеве 21 октября возле Офиса президента Украины неизвестный мужчина попытался покончить жизнь самоубийством через самосожжение.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, его успели спасти.

"После того, как он поджег себя моментально отреагировали сотрудники полиции и потушили мужчину", – рассказал источник.

Наш собеседник в правоохранительных органах уточнил, что якобы таким образом мужчина пытался решить проблемы с жильем.

Как сообщал OBOZREVATEL: