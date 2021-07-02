Вооруженные грабители "охотятся" в ресторанах и вывозят жертв в лес: кому в Киеве грозит опасность

В июне 2021 года в столице произошло более 70 разбоев и грабежей – таковы официальные данные полиции Киева. Причем жертвами преступников в подавляющем большинстве были мужчины, многие из которых, казалось бы, в силах дать отпор.

О том, где и на кого "охотятся" грабители – читайте в материале OBOZREVATEL.

За месяц в Киеве произошло минимум шесть нападений, где фигурировали граждане других стран. Одни пострадали от рук преступников, другие – сами устроили "охоту" на улицах нашей столицы.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, 30 июня жертвой грабителей стал 37-летний мужчина из Саудовской Аравии, который за день до этого прилетел в Украину как турист. Двое преступников подстерегли его ночью на ул. Малоподвальной (Шевченковский район) и отобрали сумку с iPhone, банковскими картами и несколькими тысячами долларов. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его отвезли в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Видео дня

28 июня в Подольском районе и вовсе произошли "разборки" между двумя гражданами Узбекистана. На ул. Константиновской один из них отобрал у второго дорогой мобильный телефон, а пострадавший обратился в полицию. Грабителя оперативно задержали.

Несколько нападений на киевлян и гостей столицы совершили граждане Азербайджана. Одно из наиболее резонансных – разбой в Шевченковском районе, когда жертвой преступников также стал иностранец. 40-летний гражданин Великобритании прилетел в Украину 5 июня. Вечером 9-го он стал жертвой преступников. Выяснилось, что мужчина отдыхал в ресторане в центре Киева – на ул. Богдана Хмельницкого, где и познакомился с другими посетителями.

"Когда англичанин собрался уходить, двое мужчин предложили подвезти его до отеля – но вывезли за город в лес. Там на голову своей жертвы они надели мешок, приставили пистолет к виску и потребовали отдать деньги и ценности. Добычей преступников стали часы Rolex, браслет Tiffany & Co, iPhone, наличные средства в валюте и банковские карты, с которых они затем сняли деньги", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

В этот же день правоохранители задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Теперь азербайджанцам (одному из них 40 лет, второму – 27) грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В июне грабители обычно отбирали у женщин на улицах телефоны или срывали цепочки – но таких преступлений произошло немного. А вот наиболее жестокое нападение случилось на Борщаговке (Святошинский район) вечером 18 июня.

47-летняя женщина возвращалась домой. Около 22 часов она зашла в подъезд многоэтажки на ул. Тулузы, а на лестнице на нее напал вооруженный грабитель.

Преступник сразу же ударил свою жертву ножом в живот, затем вырвал две сумки, в которых помимо продуктов и вещей были мобильный телефон и всего около 200 гривен.

Грабитель сразу же скрылся с места преступления, а пострадавшая смогла выйти на улицу, где к ней пришли на помощь и вызвали скорую.

Во время отработки территории полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, ранее судимый за разбой.

В июне в Киеве произошло несколько грабежей, где жертвами стали несовершеннолетние в возрасте от 13 до 16 лет. Все нападения произошли на улицах в светлое время суток.

Так, 30 июня в Деснянском районе на ул. Сержа Лифаря преступник отобрал у мальчика телефон, а 25 июня в Оболонском районе ребенок лишился планшета. Это произошло на улице Казанской. 21 июня в Дарницком районе на ул. Тростянецкой у подростка отобрали велосипед.

А 18 июня, по словам собеседника OBOZREVATEL в столичной полиции, жертвой криминального дуэта стали сразу двое 14-летних ребят. У них грабители забрали мобильные телефоны и велосипеды. Преступления произошли в Деснянском районе на ул. Милославской.

Одним из мест, где стоит быть особенно осторожным, является железнодорожный вокзал Киева. Пользуясь тем, что там можно легко затеряться в толпе, преступники не просто "тихо" крадут из карманов и сумок кошельки, но и нагло вырывают из рук.

Жертвой грабителя 22 июня стал житель Ривненской области, у которого луганчанин в зале ожидания отобрал портмоне с банковскими картами и почти тысячей гривен (преступник задержан). 11 июня на Вокзальной площади без телефона остался киевлянин, которого ограбил житель Винницкой области.

Подобных преступлений в районе ж/д происходит немало, потому оперативники советуют быть особо внимательными.

Также сотрудники полиции предостерегают от ношения крупных сумм наличных, если вы возвращаетесь поздно и идете один. "На улице Елены Телиги в Подольском районе около полуночи двое преступников напали на мужчину. Они отобрали у него сумку, в которой было более 70 тысяч гривен (часть суммы – в долларах)", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Также, по его словам, ошибочно думать, что уж утром точно никто не нападет. Это не так. 19 июня на Владимирской горке (Шевченковский район) около 7 часов у мужчины грабитель отобрал телефон и золотую цепочку.