Волонтера, подозреваемого в убийстве девушки в Киеве, арестовали. Видео признания

Волонтеру Сергею Бутко, подозреваемому в убийстве девушки в Голосеевском районе Киева, выбрали меру пресечения – арест без права внесения залога.

Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. Кроме того, в распоряжении нашего издания появилось видео допроса задержанного (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Он утверждает, что нанес своей знакомой "ранение со смертельным исходом". Преступление он назвал "несчастным случаем".

"На почве вздорности и личной неприязни, я случайно ранил человека", – заявил мужчина.

По его словам, он использовал оружие, которое принадлежало жертве. Пистолет Бутко спрятал. После того, что случилось, он поехал домой на такси.

Убийца сказал, что девушку звали Раиса. Ее фамилию он не вспомнил, назвав погибшую "просто знакомой".

Напомним, по информации наших источников, ранее у Бутко провели обыск в рамках уголовного производства, открытого по факту убийства в Голосеевском лесу. Во время обыска у него обнаружили корпус гранаты Ф-1 и два запала типа УЗРГМ.

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