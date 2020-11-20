Волонтера, подозреваемого в убийстве девушки в Киеве, арестовали. Видео признания

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
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  • Тело Раисы Валуйской, которая не дожила несколько дней до своего 31-летия, нашли 13 ноября

  • По данным источников, она вела асоциальный образ жизни

  • Подозреваемый волонтер в ходе допроса сознался правоохранителям, что в женщину выстрелил он

Убийство девушки в Киеве: волонтер признался в 'несчастном случае'

Волонтеру Сергею Бутко, подозреваемому в убийстве девушки в Голосеевском районе Киева, выбрали меру пресечения – арест без права внесения залога.

Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. Кроме того, в распоряжении нашего издания появилось видео допроса задержанного (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Кадр из видео допроса задержанного

Он утверждает, что нанес своей знакомой "ранение со смертельным исходом". Преступление он назвал "несчастным случаем".

"На почве вздорности и личной неприязни, я случайно ранил человека", – заявил мужчина.

По его словам, он использовал оружие, которое принадлежало жертве. Пистолет Бутко спрятал. После того, что случилось, он поехал домой на такси.

Жертва волонтера

Убийца сказал, что девушку звали Раиса. Ее фамилию он не вспомнил, назвав погибшую "просто знакомой".

Копия документа

Напомним, по информации наших источников, ранее у Бутко провели обыск в рамках уголовного производства, открытого по факту убийства в Голосеевском лесу. Во время обыска у него обнаружили корпус гранаты Ф-1 и два запала типа УЗРГМ.

Осторожно, кадр 18+!

Тело убитой

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