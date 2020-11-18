Волонтер, которого задержали по делу об убийстве девушки в Киеве, признался в преступлении – источники

Волонтер Сергей Бутко, которого задержали по делу об убийстве девушки в Голосеевском районе Киева, на следственном эксперименте вероятно признался в преступлении.

Как сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, вскоре Бутко должны объявить подозреваемым и выбирать ему меру пресечения. Прокуроры будут требовать для него содержание под стражей безальтернативно.

Также источники сообщили, что, вероятно, преступление было совершено из-за квартиры. Погибшей было 29 лет. Также собеседники добавили, что стрелял Бутко из переделанного оружия.

Напомним, по информации наших источников, накануне у Бутко провели обыск в рамках уголовного производства, открытого по факту убийства девушки в Голосеевском лесу. Во время обыска у него обнаружили корпус гранаты Ф-1 и два запала типа УЗРГМ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева в пятницу, 13 ноября, обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти.