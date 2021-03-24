Война за киоски: в Киеве мужчина грозился себя поджечь и поливал бензином все вокруг. Видео

В среду, 24 марта, в Киеве из-за демонтажа МАФов на Троещине началось настоящее противостояние.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места события.

Около 8 утра, коммунальщики начали зачистку незаконно установленных киосков на улице Маяковського, 15-17, возле "'Эко-маркета". Однако они сразу же ощутили на себе агрессию собственников МАФом и продавцов.

Те, дабы помешать процессу демонтажа, разбросали под колеса спецтехники "ежей". Их сделали для прокола шын. Коммунальщики посетовали, что это дело рук собственников киосков, которые не платят средства в бюджет.

Затем один мужчина в плаще из полиэтилена взял в руки канистру и начала угрожать, что подожжет себя и все вокруг. Он требовал срочно убрать кран, предназначенный для демонтажа МАФов.

Отметим, что на месте работает много правоохранителей. К 10:15 на место прибыли пожарные.

В 10:40 кран, предназначенный для демонтажа ларьков покинул территорию конфликта.

К полудню противостояние закончилось, а полицейские задержали нескольких человек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве идет ужесточенная борьба с незаконно установленными киосками. На прошлой недели коммунальщики начали убирать МАФы на Троещине.