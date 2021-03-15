Водителю внедорожника, который пьяным устроил смертельное ДТП в Киеве, объявили подозрение

Водителю внедорожника Toyota Land Cruiser, устроившего ДТП в Киеве с двумя погибшими, сообщено о подозрении.

На сайте столичной прокуратуры сказано, что уже подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении водителю по факту ДТП с двумя погибшими, произошедшего в ночь на 15 марта в Киеве (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что во время тестирования драгер показал содержание алкоголя 2.05 промилле. Это более чем в десять раз превышает допустимую норму.

Напомним, что авария произошла 15 марта в Деснянском районе Киева. Водитель Toyota Land Cruiser врезался в автомобиль Skoda, который остановился на красный сигнал светофора. В результате столкновения водитель и пассажирка "Шкоды" погибли.

По данным СМИ, за рулем внедорожника якобы находился бывший сотрудник полиции охраны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта в Киеве произошло лобовое столкновение трех автомобилей.